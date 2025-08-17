فرع الهجرة والجوازات في القنيطرة يواصل إصدار جوازات السفر للمواطنين

الأحد / 17 / 08 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية
الرئيسية
سوريا والعالم
إيطاليا تعلن تقديم 7 ملايين يورو إضافية لدعم المهجّرين في سوريا
2025-08-17
سوريا تعزي باكستان بضحايا الفيضانات وتؤكد تضامنها في مواجهة الكارثة الإنسانية
2025-08-16
مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية تبحث العلاقات السورية التركية
2025-08-15
31 دولة عربية وإسلامية بينها سوريا تدين تصريحات نتنياهو حول ما يُسمى بـ “إسرائيل الكبرى”
2025-08-15
بريطانيا: مستمرون بدعم جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام
2025-08-15
المومني: العلاقات الأردنية السورية جيدة جداً
2025-08-15
بريطانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل
2025-08-14
محليات
مخبز العدوي يعود للإنتاج بطاقة 12 طناً يومياً
2025-08-17
وزارة التربية والتعليم السورية تطلق مبادرة “أعيدوا لي مدرستي”
2025-08-17
وزير النقل السوري يبحث تطوير الخط الحجازي ومشروع قطار ضواحي دمشق
2025-08-17
تفريغ باخرة تحمل 6600 طن قمح في مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
2025-08-17
وزير الطوارئ: إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف حماة الغربي
2025-08-17
جولة قضائية في ريف دمشق لمتابعة شكاوى المواطنين وتعزيز الرقابة
2025-08-17
البطريرك يوحنا العاشر يازجي يلتقي وفداً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
2025-08-17
رياضة
تشيلسي يستهل مشواره بالدوري الإنكليزي بمواجهة كريستال بالاس
2025-08-17
قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وآرسنال في المرحلة الأولى للدوري الإنكليزي
2025-08-17
ثلاثية لبرشلونة في شباك مايوركا في أولى مبارياته بالدوري الإسباني
2025-08-16
بايرن ميونخ يحرز لقب كأس السوبر الألماني
2025-08-16
بداية موفقة لمانشستر سيتي في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي
2025-08-16
ليون يفوز على مضيفه لانس في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي
2025-08-16
أستراليا تضرب موعداً مع الصين في نهائي كأس آسيا لكرة السلة
2025-08-16
اقتصاد
وزير الاتصالات: نعمل لإزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة
2025-08-17
درعا تنتج 40 ألف طن من البطيخ الأحمر الموسم الجاري
2025-08-17
مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي
2025-08-16
غرام الذهب يصل إلى المليون ليرة في السوق السورية
2025-08-16
معاون وزير الطاقة يبحث في أضنة توريد قساطل متطورة لتعزيز شبكات المياه في سوريا
2025-08-15
مباحثات سورية أردنية حول تطوير المنطقة الحرة المشتركة
2025-08-14
المركزي ينفي تقييد الدفع بفئات نقدية محددة ويؤكد قانونية تداول كل فئات العملة السورية
2025-08-14
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الخارجية والمدير العام لمنظمة (الإيسيسكو) يبحثان سبل التعاون في مجالات البحث العلمي وحماية التراث الثقافي في سوريا
وزير الطوارئ: إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف حماة الغربي
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق دون إصابات
فرق الإطفاء تسيطر على بؤر حرائق في عرزيلات بريف حماة الغربي بعد جهود لـ 8 ساعات
الرئيس الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر ويؤكد على الدور الوطني للكنيسة
وزير الخارجية يبحث مع المحافظين الاستفادة من الدعم الدولي لخدمة الأولويات المحلية
مشاورات لتكليف هيئة قضائية للنظر بالطعون على قرارات قاضي التحقيق مع قضاة محكمة الإرهاب
معاون وزير الطاقة يبحث في أضنة توريد قساطل متطورة لتعزيز شبكات المياه في سوريا
الدفاع المدني لـ سانا: عمليات إخماد الحرائق تشهد تحسناً في الساحل السوري
إخماد حريق في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس
فرع الهجرة والجوازات في القنيطرة يواصل إصدار جوازات السفر للمواطنين
2025-08-17
إصدار جوازات السفر
فرع الهجرة والجوازات في القنيطرة
2025-08-17
suha
سابق
وزير النقل السوري يبحث تطوير الخط الحجازي ومشروع قطار ضواحي دمشق
التالي
مسؤول عراقي: إنهاء مهام بعثة التحالف الدولي في أيلول المقبل
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved