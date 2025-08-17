مسؤول عراقي: إنهاء مهام بعثة التحالف الدولي في أيلول المقبل

بغداد-سانا

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، اليوم، أن مهمة تواجد بعثة التحالف الدولي في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي في شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى التزام حكومة بلاده بموضوع بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف.

وقال علاوي وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”: “إن الحكومة العراقية ملتزمة بالمنهاج الحكومي عبر بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة تحكم في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضٍ نحو الأمام”.

ولفت علاوي إلى أن الاتفاق الذي حصل حول إنهاء مهام التحالف الدولي سينهي تواجد بعثة التحالف في مقر البعثة بالعاصمة بغداد وفي قاعدة عين الأسد في أيلول 2025، لتعزيز المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن مرحلة إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق ستستكمل بمرحلتها الثانية في أيلول 2026.

وكان العراق والولايات المتحدة الأمريكية توصلا في نهاية أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد لا يتجاوز نهاية أيلول 2025.