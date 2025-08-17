ترامب يجمع زيلينسكي وزعماء أوروبا في واشنطن لبحث اتفاق سلام محتمل

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عدداً من القادة الأوروبيين إلى حضور اجتماعه المرتقب غداً الإثنين في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من عدة عواصم أوروبية، وسط توقعات بأن يناقش الاجتماع الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام محتمل.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدر في البيت الأبيض قوله: إن الدعوات شملت عدداً من الزعماء الأوروبيين، بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، الذين أكدوا مشاركتهم في الاجتماع.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، انضمامهم إلى اللقاء، الذي من المتوقع أن يبحث أيضاً الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين كييف وموسكو، وفقاً لما نقلته وكالة “يورونيوز” الأوروبية عن مصادر دبلوماسية.

وتأتي هذه الدعوة بعد يومين من قمة آلاسكا التي جمعت ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت ثلاث ساعات دون الإعلان عن نتائج ملموسة، بينما وصف الجانبان اللقاء بأنه “إيجابي ومثمر”.