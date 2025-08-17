تفريغ باخرة تحمل 6600 طن قمح في مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي

طرطوس-سانا

بدأت صباح اليوم في مرفأ طرطوس عمليات تفريغ باخرة محملة بـ6600 طن من القمح الطري المستورد، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من المادة الأساسية في خطوة جديدة نحو دعم الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح يوسف عرنوس، مدير قسم العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس، لمراسل سانا، أن هذه الباخرة تُعد الثالثة عشرة ضمن سلسلة بواخر القمح التي وصلت إلى المرفأ منذ سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات التي تم استقبالها حتى الآن بلغ نحو 136 ألف طن.

وأكد عرنوس أن عمليات التفريغ تتم بانسيابية عالية بفضل الأرصفة المجهزة والكوادر الفنية المتخصصة، ما يضمن سرعة الإنجاز وجودة العمل، و شدد على جاهزية المرفأ الكاملة لاستقبال المزيد من بواخر القمح في الفترة القادمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأمن الغذائي في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وسط تنسيق متكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول القمح إلى المطاحن والمراكز المعنية دون تأخير.