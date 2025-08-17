إيطاليا تعلن تقديم 7 ملايين يورو إضافية لدعم المهجّرين في سوريا

روما-سانا

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق ستيفانو رافانيان، اليوم، أن بلاده ستقدم 7 ملايين يورو إضافية لدعم مبادرات إعادة دمج المهجّرين والنازحين في مناطقهم الأصلية في سوريا.

وقال رافانيان عبر منشور في منصة إكس: “قررت وزارة الخارجية الإيطالية تقديم مساهمة إضافية بقيمة 6 ملايين يورو للمفوضية السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومليون يورو للمنظمة الدّولية للهجرة لدعم هذه المبادرات، وذلك بالإضافة الى الأموال التي تم تخصيصها سابقاً”.

وكان إيطاليا أعلنت في آذار الماضي تخصيص 68 مليون يورو، لتمويل مشاريع إنسانية، وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في سوريا، كما أعلنت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مطلع شهر آب الجاري أنها قدمت 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرة سوريا على اكتشاف الأمراض، والاستجابة لها، ومنع تفشيها.