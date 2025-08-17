تشيلسي يستهل مشواره بالدوري الإنكليزي بمواجهة كريستال بالاس

لندن-سانا

ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2025-2026، يلتقي اليوم تشيلسي مع كريستال بالاس، على أرض ملعب ستامفورد بريدج.

ويدخل تشيلسي اللقاء منتشياً بتتويجه بكأس العالم للأندية الشهر الماضي، ويحلم بالعودة إلى منصات التتويج المحلية بعد غيابه عنها منذ عام 2017، حيث يبحث عن تحقيق الفوز في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري معوّلاً على أرضه وجماهيره في ستامفورد بريدج لتحقيق بداية مثالية.

واحتل تشيلسي المركز الرابع في الموسم الماضي بفارق 15 نقطة عن ليفربول، ويأمل بالفوز أمام كريستال بالاس لتحقيق بداية قوية تؤكد أنه قادر على المنافسة على اللقب.

في المقابل، لا يقل طموح كريستال بالاس عن منافسه، خصوصاً بعد أن فاجأ الجميع في بداية الموسم بحصد لقب كأس الدرع الخيرية 2025، على حساب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي الأسبوع الماضي.

وكان تشيلسي تُوّج بلقب كأس العالم للأندية 2025 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه الكبير في النهائي على باريس سانجيرمان بثلاثية نظيفة.