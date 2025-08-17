مظاهرات إسرائيلية تطالب بصفقة تبادل ووقف الحرب على غزة

القدس المحتلة-سانا

أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين اليوم، شوارع في القدس المحتلة و”تل أبيب” ومناطق أخرى، استجابةً لدعوات عائلات الجنود المحتجزين في غزة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة وتنفيذ صفقة تبادل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التظاهرات خرجت في أكثر من 350 موقعاً، من بينها القدس المحتلة و”تل أبيب”، النقب، الجليل، حيث تجمهر المشاركون أمام منازل وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة عائلات الجنود المحتجزين في بيان: إنها ستنصب خيمة اعتصام غداً قرب قطاع غزة، وأكدت: “العائلات ستنام هناك، وستواصل النضال لاستعادة أحبّائها”، وقالت: “لقد دفعنا ثمناً باهظاً، ولن نسمح لمزيد من العائلات بدفعه، سئمنا الشعارات، والشعب وحده من سيعيد المختطفين”.

وتقدر سلطات الاحتلال وجود 50 إسرائيلياً محتجزاً في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بمعتقلاتها أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.