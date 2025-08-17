جولة قضائية في ريف دمشق لمتابعة شكاوى المواطنين وتعزيز الرقابة

ريف دمشق-سانا

قام رئيس عدلية ريف دمشق القاضي سامر قدور، والمفتش القضائي المركزي القاضي خالد معربوني، بجولة تفتيشية في المجمع القضائي بقطنا، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتوجيهٍ من وزارة العدل.

وشملت الجولة الاطلاع على السجلات القضائية ومحاضر الجلسات، وتفقّد البنية التحتية للمكاتب، إضافةً إلى الاستماع مباشرة لشكاوى المراجعين المتعلقة بتأخر بعض الإجراءات وتعقيدها.

وأكد القاضي قدور لمراسل سانا أن “جولات التفتيش تركز على انتظام الدوام وتقييم أداء الموظفين والقضاة”، مشيراً إلى أن “معالجة ملاحظات المواطنين فوراً هي غاية العمل القضائي”.

من جهته، أوضح القاضي معربوني أن “التوصيات شملت تعزيز الرقابة الدورية”، لافتاً إلى أن “الجولات القادمة ستُركز على مراجعة جودة الأحكام”.

كما استمع القاضيان مباشرة إلى شكاوى المراجعين، التي تمحورت حول تعقيد الإجراءات والتأخير في إصدار القرارات.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة العدل لمتابعة المجمعات القضائية في جميع المحافظات عبر زيارات ميدانية أسبوعية، استجابةً لملاحظات المواطنين وضمان سير العدالة بكفاءة أكبر.