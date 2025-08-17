البرازيل: الاستيطان الإسرائيلي يهدد وحدة فلسطين وحقها في دولة مستقلة

برازيليا-سانا

أدانت البرازيل بشدة مخطط الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، الرامي إلى فصل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الجغرافي في الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تقوض الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان اليوم: إن “هذه الخطة الاستعمارية تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، وتقسم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب، وتعزل القدس الشرقية عن باقي هذه الأراضي”، معتبرةً أنها “خطوة جيوسياسية خطيرة تخالف القانون الدولي وتهدد وجود دولة فلسطين”.

وأضاف البيان: إن محكمة العدل الدولية أكدت أن “إسرائيل” ملزمة بوقف أي نشاط استيطاني جديد فوراً، مجددةً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وتأتي هذه الإدانة في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً عبر التوسع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى بالضفة الغربية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، باعتبارها غير قانونية وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.