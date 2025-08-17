قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وآرسنال في المرحلة الأولى للدوري الإنكليزي

لندن-سانا

يترقب عشاق كرة القدم قمة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وآرسنال على ملعب أولد ترافورد اليوم بالمرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي.

آرسنال الذي حل في المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم، يمني النفس في تعويض خيبة الأمل التي رافقت الفريق، ويسعى إلى تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ العام 2004.

آرسنال يدخل الموسم الجديد بقوة من خلال إجرائه ستة انتقالات، أهمها الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، والذي انتقل من تشيلسي، والإسباني مارتن زوبيميندي، الذي انتقل من ريال سوسيداد الإسباني، والدنماركي كريستيان نورجارد المنتقل من برينتفورد.

كما تعاقد مع الإنكليزي نوني مادويكي، والسويدي فيكتور جيوكيريس المنتقل من سبورتيغ لشبونة البرتغالي، أما آخر تعاقدات آرسنال فكانت مع لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 سنة كريستيان موسكيرا، والمنتقل من فالنسيا الإسباني وبعقد طويل الأمد.

وعلى الجانب الآخر عانى مانشستر يونايتد من تخبط في الأداء والنتائج، ما وضع الفريق في المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي.

يونايتد أجرى عدة انتقالات بهدف الظهور بصورة مشرفة في الدوري، فتعاقد مع السلوفيني بنجامين سيسكو من لايبزيغ الألماني، والكاميروني ريان مبيومو من برينتفورد، والبرازيلي ماثيوس كونها المنتقل من وولفرهامبتون، كما تعاقد مع الموهبة الصاعدة دييجو ليون المنتقل من سيرو بورتينو البارغوياني.

وشهدت المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي أمس فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وتوتنهام هوتسبير على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها تغلب ساندرلاند على ويست هام، وكانت هذه المرحلة انطلقت أمس الأول بمباراة ليفربول وبورنموث فاز فيها الأول 4/2.