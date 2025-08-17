ثلاثية لبرشلونة في شباك مايوركا في أولى مبارياته بالدوري الإسباني

مدريد-سانا

استهل برشلونة حامل اللقب موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، ضمن المرحلة الأولى للمسابقة.

تقدم برشلونة مبكراً، بهدف أحرزه رافينيا في الدقيقة السابعة قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 23.

وفي الشوط الثاني تمكن نجم الفريق لامين جمال من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90+4، عندما تخطى مدافعي مايوركا ثم سدد الكرة بيسراه في الشباك معلناً ثالث الأهداف.

ولعب مايوركا الشوط الثاني بأكمله بـ 9 لاعبين عقب طرد لاعبيه مانويل مورلانيس في الدقيقة الـ 33 وفيدات موريكي في الدقيقة الـ 39.