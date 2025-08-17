بداية موفقة لمانشستر سيتي في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً في مستهل مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز بتغلبه على وولفرهامبتون، بأربعة أهداف دون رد ضمن المرحلة الأولى من البطولة.

وخرج سيتي من الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين أحرزهما المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة الـ 34، والوافد الجديد على الفريق الهولندي تيجاني رايندرس في الدقيقة الـ 37.

وعاد هالاند وأحرز الهدف الثالث لفريقه، مستغلاً تمريرة من رايندرس في الدقيقة الـ 61 قبل أن يسجل ريان شرقي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 81.

وشهدت مباريات المرحلة الأولى فوز توتنهام هوتسبير على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها تغلب ساندرلاند على ويست هام.