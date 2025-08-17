أردوغان يرحب بقمة ألاسكا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

أنقرة-سانا

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقمة التي جمعت أمس الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا الأمريكية، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان في حسابه على منصة “إكس” اليوم تعليقاً على قمة ألاسكا: “إن قمة ترامب وبوتين أكسبت زخماً جديداً لجهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله، بأن “تؤسس المرحلة الجديدة لسلام دائم” بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً.

وعقدت المباحثات بين ترامب وبوتين، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام”، واستمرت قرابة 3 ساعات، وصفها الطرفان بـ “البناءة والمثمرة”، دون الإعلان عن التوصل لنتائج.