الأونروا: مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن مجاعة حقيقية

نيويورك-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن “مجاعة حقيقية”، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والعدوان المتواصل على القطاع.

وأوضحت الأونروا، في بيان نشرته اليوم على منصة “إكس”، أن النساء والفتيات في قطاع غزة يواجهن “مجاعة جماعية”، إلى جانب العنف والإساءة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية، التي تدهورت بشكل حاد منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ولفت البيان، إلى أن النساء والفتيات يضطررن إلى تبني إستراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، كالبحث عن الطعام والماء في ظروف تهدد حياتهن، مشيراً إلى أنهن يعرضن أنفسهن لخطر القتل، أثناء محاولاتهن تأمين الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ودعت الأونروا، إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والإنسانية بشكل واسع، للحد من تفاقم الكارثة.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، تفاقمت منذ الثاني من آذار الماضي، بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إليه، ما تسبب في تفشي الجوع ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية.