إطلاق مشروع “سوق النصر” في الباب بريف حلب لتنظيم البسطات ودعم الاقتصاد المحلي

حلب-سانا

أطلق اليوم مشروع “سوق النصر” في مدينة الباب بريف حلب، ليكون منصةً تدعم الحركة الاقتصادية للمدينة، وتعزز مكانتها كمركز تجاري حيوي شمال سوريا، وتعالج مشكلة البسطات العشوائية فيها.

وأكد مدير منطقة الباب الدكتور حسين الشهابي في تصريح لمراسلة سانا، أن المشروع يُعدّ حلاً جذرياً لمشكلة البسطات العشوائية التي تشوّه المظهر الحضاري للمدينة وتُعيق الحركة المرورية فيها، مشيراً إلى أنه ثمرة سلسلة لقاءات مع المجلس البلدي والفعاليات التجارية لمعالجة التحديات التي تواجه الأهالي.

وقال الشهابي: إن سوق النصر سيؤمّن فرص عمل منظمة وآمنة لأصحاب الدخل المحدود، وسيسهم في إنعاش الحركة التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي.

المشروع يضم محال تجارية وبسطات للباعة

من جهته، أوضح رئيس مجلس المدينة المهندس محمد عثمان، أن المشروع يشمل تخصيص 340 بسطة للباعة المتجولين، و100 محلّ تجاري للحبوب، بالإضافة إلى 52 محلاً للمواد الغذائية والأجبان، مع استحداث مساحات تمنع التعدّي على الأرصفة والشوارع.

ولفت عثمان، إلى أنه سيتم فتح الاكتتاب على المحال بعد 3 أيام ويستمر لمدة 10 أيام، تليها مناقصة البناء للمقاولين، بينما ستتضمن المراحل الإنشائية البدء بتشييد المحال التجارية الكبيرة خلال 3 إلى 4 أشهر، ثم إنشاء المحال المتوسطة، وأخيراً البسطات.

ويُعد السوق حلقة في سلسلة مشاريع تنظيمية تهدف إلى تحسين المشهد العمراني للمدينة، وتوفير فرص استثمارية للتجار وأصحاب المهن، وجذب المستثمرين عبر بنية تحتية مُخططّة، تُعيد إحياء الدور الاقتصادي للمنطقة.

ويُتوقّع أن يُسهم المشروع في استيعاب مئات العائلات محدودة الدخل، مع إعادة تأهيل الأسواق التقليدية وفق معايير تضمن الجدوى الاقتصادية والتنظيمية، ما يعكس التزام الإدارة المحلية بتحويل التحديات إلى فرص تنموية.