التعليم العالي: امتحان بديل لطلاب التحضيرية في السويداء بمقرر الوراثة الطبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم تحديد موعد آخر لامتحان مقرر “الوراثة الطبية” بالسنة التحضيرية للكليات الطبية للطلاب القاطنين في محافظة السويداء، ممن لم يتمكنوا من التقدم للامتحان اليوم السبت 16-8-2025.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف المؤسفة التي تشهدها محافظة السويداء في الوقت الراهن، وحرصاً على مصلحة الطلاب التي لا تعلوها أي مصلحة، وحفاظاً على سير العملية الامتحانية ونزاهتها.

وكانت بدأت في الثاني من شهر آب الجاري امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024–2025 لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات الحكومية، وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 30-8-2025.

ويبلغ عدد طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية بالجامعات الحكومية السورية نحو عشرة آلاف طالب وطالبة.

واعتمدت السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان) معياراً ثانياً للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة، وذلك منذ العام الدراسي 2015-2016، بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي، وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، وتعد من السنوات الدراسية للطالب.