ماليزيا تدين تصريحات نتنياهو حول ما تسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”

كوالالمبور-سانا

أدانت ماليزيا بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما تسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في المنطقة (E1) بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان اليوم: “إن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة ويهدف إلى تعزيز الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، كما أن مشروع E1 يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتدمير حل الدولتين”.

واستنكرت ماليزيا حسب البيان قتل الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، مؤكدة أنه “انتهاك خطير وصارخ للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في مناطق الصراع”.

وأكد البيان التزام ماليزيا بدعم نضال الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها كيان الاحتلال وحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب في مقابلة تلفزيونية مؤخراً عن ارتباطه بما سمّاها “رؤية إسرائيل الكبرى”، زاعماً أنها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما أثار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة.