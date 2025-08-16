فرق الإطفاء تحاصر حرائق الغاب في ثلاث بؤر رئيسية وتواصل عمليات الإخماد

حماة-سانا

تواصل فرق الإطفاء عملياتها لإخماد الحرائق المتبقية في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، حيث انحصرت النيران في ثلاث نقاط رئيسية فقط، بعد أيام من الجهود المتواصلة التي شاركت فيها فرق الدفاع المدني والأهالي والجهات الداعمة.

وأوضح طارق الرمضان، قائد عمليات الدفاع المدني في ريف حماة في تصريح لمراسل سانا، أن البؤر النشطة تتركز حالياً في قرى نهر البارد، شطحة، وجورين، ويتم التعامل معها بشكل مكثف لمنع تمددها إلى المناطق المجاورة، مشيداً بتعاون المجتمع المحلي في دعم عمليات الإطفاء.

وشهدت منطقة الغاب خلال الأيام الماضية سلسلة من الحرائق الحراجية، امتدت على مساحات واسعة بفعل الرياح والتضاريس الوعرة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على معظمها، وتقليص نطاقها إلى ثلاث بؤر محددة.

وتشارك في عمليات الإخماد عشرات الفرق الميدانية مدعومة بآليات ثقيلة ومروحيات، وسط حالة تأهب مستمرة تحسباً لأي تجدد محتمل للنيران، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة.