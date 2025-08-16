نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الشريط الإخباري

مدير الدفاع المدني السوري في اللاذقية لـ سانا: اندلعت اليوم حرائق جديدة في أحراج بمحيط بلدة مرمريتا في ريف حمص، وفرق الإطفاء توجهت فوراً للتعامل معها.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved