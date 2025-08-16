مدير الدفاع المدني السوري في اللاذقية لـ سانا: فرق الإطفاء وبمساندة وتعاون كبير من الأهالي تمكنت من وقف امتداد حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة ومنعت تقدمها في جميع المحاور، لكن لم تنتهِ السيطرة على الحرائق بشكل كامل بسبب سرعة الرياح.