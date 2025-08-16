السويداء تستقبل قافلة مساعدات إنسانية عبر ممر بصرى الشام

درعا-سانا

يشهد ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا الشرقي حركة نشطة على الصعيدين التجاري والإنساني، حيث دخلت صباح اليوم السبت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء، بالتزامن مع عبور عشرات الشاحنات التجارية المحملة بالمواد الأساسية والسلع التموينية.

وضمت القافلة الإنسانية الثانية عشرة 11 شاحنة، منها 6 تابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري و5 تجارية، تحمل نحو 200 طن من مادة الطحين و900 كيلو غرام من الملح، وذلك لتأمين احتياجات الأفران وضمان استقرار توافر مادة الخبز للأهالي.

وأكد مصدر أمني في الممر في تصريح لمراسل سانا أن جميع الشاحنات تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة لضمان سلامة البضائع، ومنع تهريب أي مواد مخالفة أو محظورة، مشيراً إلى أن العملية تتم بانسيابية دون عراقيل، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الأهالي في مواجهة التحديات المعيشية والإنسانية.

ويأتي هذا النشاط في ظل تحسن الأوضاع الأمنية وإعادة فتح الممر بعد إغلاق مؤقت، ما ساهم في تعزيز تدفق المواد التموينية والمساعدات إلى الأسواق المحلية في السويداء، وسط تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان استمرارية الدعم.