قافلة المساعدات الإغاثية تبدأ بالدخول إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني

السبت / 16 / 08 / 2025
مجموعة التنسيق بين المؤسسات التركية تبحث العلاقات السورية التركية
2025-08-15
31 دولة عربية وإسلامية بينها سوريا تدين تصريحات نتنياهو حول ما يُسمى بـ “إسرائيل الكبرى”
2025-08-15
بريطانيا: مستمرون بدعم جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام
2025-08-15
المومني: العلاقات الأردنية السورية جيدة جداً
2025-08-15
بريطانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل
2025-08-14
ألمانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل وتشيد بتعاون الحكومة السورية
2025-08-14
إدارة الهجرة التّركية: 411 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ كانون الأول الماضي
2025-08-14
حدائق الأمل في سوريا… مبادرات شعبية تحوّل الركام إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة
2025-08-16
الدفاع المدني: السيطرة على 80% من حرائق كسب ومتابعة التبريد والمراقبة للبؤر المتبقية
2025-08-16
جهود مكثفة لمحاصرة الحرائق في ناعور جورين بريف حماة رغم تحديات التضاريس والرياح
2025-08-16
الداخلية السورية: العلامة التجارية لعبوات معجون الطماطم لا علاقة لها بالمواد المخدّرة
2025-08-15
مشاورات لتكليف هيئة قضائية للنظر بالطعون على قرارات قاضي التحقيق مع قضاة محكمة الإرهاب
2025-08-15
الدفاع المدني لـ سانا: عمليات إخماد الحرائق تشهد تحسناً في الساحل السوري
2025-08-15
وزير الطوارئ يتفقد عمليات إخماد الحرائق في ريف حماة
2025-08-15
مجموعات متوازنة في قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026
2025-08-15
نيوزيلندا تتغلب على لبنان وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة
2025-08-14
يوفنتوس الإيطالي يخسر جهود لاعبه ميريتي في بداية الموسم
2025-08-14
برشلونة يفتتح موسمه الجديد بلقاء ريال مايوركا
2025-08-14
النواعير يتوج بلقب بطولة التحرير الأولى بكرة اليد لتحت الـ 17 سنة
2025-08-14
باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي
2025-08-13
النواعير والشعلة يتأهلان لنهائي بطولة التحرير الأولى لكرة اليد لتحت الـ 17 سنة- فيديو
2025-08-13
معاون وزير الطاقة يبحث في أضنة توريد قساطل متطورة لتعزيز شبكات المياه في سوريا
2025-08-15
مباحثات سورية أردنية حول تطوير المنطقة الحرة المشتركة
2025-08-14
المركزي ينفي تقييد الدفع بفئات نقدية محددة ويؤكد قانونية تداول كل فئات العملة السورية
2025-08-14
مجلس المصدّرين الأتراك: إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع سوريا
2025-08-14
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنع استيراد 15 مادةً من الخضار والفواكه
2025-08-14
شركة سعودية تبدأ تنفيذ مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل معمل إسمنت عدرا بريف دمشق
2025-08-14
هيئة المنافذ تبحث مع وفد أردني سبل تنمية الشراكة الاقتصادية السورية الأردنية
2025-08-14
الشريط الإخباري
مشاورات لتكليف هيئة قضائية للنظر بالطعون على قرارات قاضي التحقيق مع قضاة محكمة الإرهاب
معاون وزير الطاقة يبحث في أضنة توريد قساطل متطورة لتعزيز شبكات المياه في سوريا
الدفاع المدني لـ سانا: عمليات إخماد الحرائق تشهد تحسناً في الساحل السوري
إخماد حريق في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس
وزارة الداخلية: إحباط تهريب شحنة كبتاغون في درعا وتفكيك شبكة ترويج مخدرات في حلب
محافظ السويداء: السلم الأهلي ضرورة وطنية وأدعو للتسامح والانفتاح على مبادرات الصلح
“صالة أنشطة” في كل مدرسة لتعزيز مهارات التلاميذ وبناء شخصيتهم
آلية للجيش تتعرض لهجوم في اللاذقية والدفاع تحذر من محاولة زعزعة أمن الساحل
اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: لم نُصدر أي تصريحات رسمية لأي جهة داخلية أو خارجية
خلال احتفالها بالذكرى الـ 79 للاستقلال بدمشق… باكستان تجدد دعمها لسوريا
قافلة المساعدات الإغاثية تبدأ بالدخول إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
2025-08-16
قافلة المساعدات الإغاثية
ممر بصرى الشام الإنساني
2025-08-16
nedal
سابق
مشاهد لوصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى جسر بلدة نامر بريف درعا
التالي
حدائق الأمل في سوريا… مبادرات شعبية تحوّل الركام إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة
