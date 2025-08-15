فرق الدفاع المدني تواصل عملها للسيطرة على الحرائق في تلة تشالما بمحيط بلدة كسب

الجمعة / 15 / 08 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية
الرئيسية
سوريا والعالم
بريطانيا: مستمرون بدعم جهود تطهير الأراضي السورية من الألغام
2025-08-15
المومني: العلاقات الأردنية السورية جيدة جداً
2025-08-15
بريطانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل
2025-08-14
ألمانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل وتشيد بتعاون الحكومة السورية
2025-08-14
إدارة الهجرة التّركية: 411 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ كانون الأول الماضي
2025-08-14
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: أحداث الساحل شهدت انتهاكات والحكومة مدعوة لمواصلة محاسبة الجناة
2025-08-14
الدفاع التركية تجدد دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها
2025-08-14
محليات
وزير الطوارئ يتفقد عمليات إخماد الحرائق في ريف حماة
2025-08-15
للحد من حوادث الغرق… استمرار مبادرة “معاً.. فراتنا آمن” في دير الزور
2025-08-15
وزارة الداخلية: إحباط تهريب شحنة كبتاغون في درعا وتفكيك شبكة ترويج مخدرات في حلب
2025-08-15
حرائق الغابات في ريفي اللاذقية وحماة… جهود مكثفة للسيطرة وسط تحديات المناخ والتضاريس
2025-08-15
وزارة الطوارئ تشكل غرفتي عمليات في اللاذقية وحماة لمواجهة الحرائق وحماية المدنيين
2025-08-15
الدفاع المدني يخلي مواطنين من بلدة شطحة بسبب الحرائق
2025-08-15
تصحيح امتحانات الثانوية في سوريا مستمر بآلية تدقيق ثلاثية المراحل لضمان النزاهة
2025-08-15
رياضة
مجموعات متوازنة في قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026
2025-08-15
نيوزيلندا تتغلب على لبنان وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة
2025-08-14
يوفنتوس الإيطالي يخسر جهود لاعبه ميريتي في بداية الموسم
2025-08-14
برشلونة يفتتح موسمه الجديد بلقاء ريال مايوركا
2025-08-14
النواعير يتوج بلقب بطولة التحرير الأولى بكرة اليد لتحت الـ 17 سنة
2025-08-14
باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي
2025-08-13
النواعير والشعلة يتأهلان لنهائي بطولة التحرير الأولى لكرة اليد لتحت الـ 17 سنة- فيديو
2025-08-13
اقتصاد
مباحثات سورية أردنية حول تطوير المنطقة الحرة المشتركة
2025-08-14
المركزي ينفي تقييد الدفع بفئات نقدية محددة ويؤكد قانونية تداول كل فئات العملة السورية
2025-08-14
مجلس المصدّرين الأتراك: إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع سوريا
2025-08-14
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنع استيراد 15 مادةً من الخضار والفواكه
2025-08-14
شركة سعودية تبدأ تنفيذ مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل معمل إسمنت عدرا بريف دمشق
2025-08-14
هيئة المنافذ تبحث مع وفد أردني سبل تنمية الشراكة الاقتصادية السورية الأردنية
2025-08-14
قطر تحتل المرتبة 12 عالمياً على مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024
2025-08-14
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إخماد حريق في أحراج بلدة بملكة بريف طرطوس
وزارة الداخلية: إحباط تهريب شحنة كبتاغون في درعا وتفكيك شبكة ترويج مخدرات في حلب
محافظ السويداء: السلم الأهلي ضرورة وطنية وأدعو للتسامح والانفتاح على مبادرات الصلح
“صالة أنشطة” في كل مدرسة لتعزيز مهارات التلاميذ وبناء شخصيتهم
وزارة الدفاع تحذر من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري
اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: لم نُصدر أي تصريحات رسمية لأي جهة داخلية أو خارجية
خلال احتفالها بالذكرى الـ 79 للاستقلال بدمشق… باكستان تجدد دعمها لسوريا
اندلاع حرائق جديدة بريف اللاذقية والدفاع المدني يواجه تحديات للسيطرة عليها
الخارجية تشكر لجنة التحقيق الدولية على تقريرها حول أحداث الساحل وتؤكد انسجامه مع تقرير اللجنة الوطنية
الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية مع وفد من فعاليات محافظة إدلب: إدلب ركيزة وطنية وإستراتيجية في مشروع بناء الدولة
فرق الدفاع المدني تواصل عملها للسيطرة على الحرائق في تلة تشالما بمحيط بلدة كسب
2025-08-15
بلدة كسب
فرق الدفاع المدني
2025-08-15
nedal
سابق
توسع رقعة الحرائق الحراجية في سهل الغاب بريف حماة
التالي
أردوغان: المأساة في قطاع غزة كارثة إنسانية تجرح ضمير البشرية جمعاء
انظر ايضاً
جهود كبيرة تبذلها مروحيات الجيش وفرق الدفاع المدني والإطفاء لإخماد الحرائق في ريف حماة الغربي
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved