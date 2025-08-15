إزالة تعدٍ على خط مياه ذنيبة بريف درعا الشمالي

درعا-سانا

أزالت لجنة الضابطة المائية في المؤسسة العامة لمياه الشرب بمحافظة درعا تعدياً على الخط المغذي لخزان قرية ذنيبة بالتعاون مع وحدة مياه إزرع، وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي ومشاركة المجتمع المحلي.

وأوضح مدير المؤسسة رياض المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن التعدي تمثل في استجرار غير مشروع للمياه لسقاية مشاريع زراعية، الأمر الذي يشكل هدراً لمياه الشرب وحرمان الأهالي من حقوقهم المائية، مبيناً أنه جرى قطع المياه فوراً عن المخالف وتنظيم الضبط اللازم بحقه وإحالته إلى القضاء وفق القوانين النافذة.

وأكد المسالمة استمرار الجولات الرقابية للمؤسسة لمنع أي تعديات على الشبكات وخطوط الضخ، داعياً المواطنين إلى التعاون في حماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها لضمان وصولها بشكل عادل إلى الجميع.