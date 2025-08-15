الكويت تدين المخطط الإسرائيلي الجديد لتوسيع الاستيطان في الضفة

الكويت-سانا

أدانت الكويت مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة شرق القدس ومناطق بالضفة الغربية، مشيرة إلى أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: إن الكويت تعتبر هذه الخطوة الاستيطانية بما يصاحبها من عمليات تهجير قسري خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض أمر واقع يلغي الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت الكويت دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي أمس منحه الضوء الأخضر لإقامة 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وأثار هذا القرار، الذي يهدد بفصل القدس عن باقي مناطق الضفة، رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، باعتباره يقوض حل الدولتين عبر تفتيت الأراضي الفلسطينية الواقعة ضمن خطوط الرابع من حزيران 1967 التي تنص قرارات الشرعية الدولية على إقامة الدولة الفلسطينية عليها.