البرلمان العربي يدين مخطط الاحتلال لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة 

القدس المحتلة-سانا

أدان البرلمان العربي مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأكد رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان اليوم، أن الاحتلال يواصل تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار، مشيراً إلى أن تصعيد الاستيطان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع على الأرض لتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يدمر حل الدولتين المعترف به دولياً.

ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعلن وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أمس أنه أعطى الضوء الأخضر لإقامة 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وقال: إن “خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.

وأثار إعلان هذا المخطط الذي يهدد بفصل القدس عن باقي مناطق الضفة رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً وسط مطالبات للاحتلال بوقفه.