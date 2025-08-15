الصحة ترسل 6 سيارات إسعاف لمواقع حرائق ريف حماة الغربي

دمشق-سانا

استجابت منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية لحرائق ريف حماة الغربي، عبر توجيه ست سيارات إسعاف مجهزة بكامل الطواقم الإسعافية.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الوزارة الدكتور نجيب النعسان، في تصريح لـ سانا، أنه تم تقديم خدمات إسعافية وعلاجية لعشرات الحالات، بينها إصابات حرجة من حروق وكسور وحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، حيث تلقّت جميعها الإسعافات الأولية ميدانياً دون الحاجة للنقل إلى المشافي.

وشملت الاستجابة مناطق مرداش ونبع الطيب وطاحون الحلاوة، ما استدعى تعزيز التغطية الإسعافية ورفع الجاهزية الميدانية، بينما تواصل فرق الإسعاف والطوارئ تواجدها في مواقع الحرائق تحسباً لأي طارئ جديد.

وأكد النعسان الجاهزية التامة لمنظومة الإسعاف واستنفار كوادرها للتنسيق مع فرق الدفاع المدني وضمان الاستجابة السريعة لأي حالة.

وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه البلاد ذروة موسم الحرائق، نتيجة موجات الحر والجفاف التي تزيد من قابلية الغابات والأحراج للاشتعال، وخاصة في المناطق الجبلية ذات الكثافة الحراجية العالية.