انطلاق مهرجان الأردن لأفلام الأطفال… وسوريا حاضرة بفيلم “أماني”

دمشق-سانا

انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال، بمشاركة عربية من سوريا ومصر والسعودية، وأجنبية من الولايات المتحدة والصين وكازاخستان، حيث تتنوع العروض بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمتحركة.

المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام يقام على مدى خمسة أيام في صالات تاج سينما من الـ 15 حتى الـ 20 من آب الجاري، ويتضمن عروضاً لأفلام عربية وأجنبية، منها غريب وعجيب، ونجاة، وفلوكة القارب التائه، وأماني، وبقية، وتهويدة، كما يتضمن عرضاً لمسرح الظل بعنوان “هنا عمان” الذي يمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة، ويقدم محطات توضح هوية العاصمة الأردنية.

أنشطة مرافقة

يرافق المهرجان برنامج أنشطة وورشات عمل للأطفال، تشمل إنتاج الأفلام، وصناعة الدمى المتحركة، وتصميم شخصيات الرسوم المتحركة، إضافة إلى جلسات نقاش مع متخصصين سينمائيين حول الأفلام المشاركة، وفي اليوم الختامي يجري تصويت الجمهور لاختيار أفضل فيلم روائي طويل، يلي ذلك حفل توزيع الجوائز.

مشاركة سوريا

تمثل سوريا في المهرجان بفيلم “أماني”، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وسيناريو وإخراج محمد سمير طحان، ويتناول قصة الطفل كريم الذي يواجه ظروفاً معيشيةً قاسيةً وضغوطات أسريةً تمنعه من الدراسة وتدفعه للعمل في جمع القمامة، مع إبراز شغفه بالقراءة ورغبته في مساعدة الآخرين.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين السوريين، منهم الراحل أسامة الروماني، والفنان جمال العلي والطفل الموهوب حمود أبو حسون الذي يؤدي دور كريم.

يذكر أن مهرجان الأردن لأفلام الأطفال أُطلق عام 2022 كفعالية سنوية مخصصة للأفلام الموجهة للأطفال، بهدف تعزيز الثقافة السينمائية وتنمية مهارات التفكير لديهم.