انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض في معظم المناطق السورية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن الجو يكون حاراً إلى شديد الحرارة وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة متفرقة من المطر خلال ساعات الليل، في أجزاء من المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً يكون الجو معتدلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية.

وبحسب النشرة، تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 65 كم/سا، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً توالي الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات، ويكون الجو صيفياً عادياً إلى حار نسبياً بشكل عام، بين الصحو والغائم جزئياً، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…