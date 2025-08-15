السفارة الهندية بدمشق تحيي الذكرى الـ 79 لاستقلال بلادها

دمشق-سانا

أقامت سفارة الهند في دمشق صباح اليوم احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 79 لاستقلال الهند.

وفي كلمة خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة، أكد السفير الدكتور إرشاد أحمد أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة لتذكر التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الحرية من أجل نيل الاستقلال، واستحضار شجاعة وعزيمة عدد لا يُحصى من الهنود الذين أسهموا في بناء ونهضة بلادهم.

وأشار السفير إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتكريم جميع من أسهم في مسيرة الهند نحو التقدم، مؤكداً أهمية التكاتف لتحقيق هدف جعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.

وقال السفير أحمد: “يسعدني في هذه المناسبة أن أبعث بأحر التحيات وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، راجياً لهم دوام التقدم والازدهار”.

وتخللت الفعالية عروض تناولت أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الهند، إضافة إلى التعريف بثرائها الثقافي ومكانتها الاقتصادية.

حضر الحفل أعضاء البعثة الدبلوماسية الهندية، وأفراد من الجالية الهندية في سوريا، وعدد من الفعاليات الثقافية والفنية.