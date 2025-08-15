توسع الحرائق في منطقة الغاب وامتدادها بين المنازل في شطحة

حماة-سانا

تواصل انتشار الحرائق في منطقة الغاب وامتدت النيران إلى حراج بلدة شطحة بريف حماة الغربي، مع اشتداد سرعة الرياح، بينما كثفت فرق الإطفاء عملياتها لحماية المدنيين وتأمينهم، ووقف انتشار النيران إلى المنازل السكنية في المنطقة، وإخمادها.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في منطقة الغاب أحمد المصطفى في تصريح لمراسل سانا أن الحريق توسع في سلسلة الجبال من الجنوب باتجاه الشمال، وانتشر في الحراج إلى الغرب من شطحة وبين المنازل في الأطراف الغربية للبلدة رغم الجهود التي تبذلها فرق الإطفاء، مشيراً إلى أن وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة والجفاف السائد في المنطقة تزيد من صعوبة الموقف.