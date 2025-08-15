نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الشريط الإخباري

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: خلال الثلاثة أيام الماضية، تصاعدت هجمات فلول النظام البائد مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تستمر وزارة الدفاع في حماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي، ونحذر فلول النظام البائد من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، ونؤكد أننا لن نتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين

