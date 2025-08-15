نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تعرضت آلية عسكرية للجيش العربي السوري أمس لهجوم من قبل مجموعات من فلول النظام البائد في ريف اللاذقية، دون وقوع أي خسائر بشرية

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تستمر وزارة الدفاع في حماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي، ونحذر فلول النظام البائد من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، ونؤكد أننا لن نتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين

