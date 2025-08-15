إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تعرضت آلية عسكرية للجيش العربي السوري أمس لهجوم من قبل مجموعات من فلول النظام البائد في ريف اللاذقية، دون وقوع أي خسائر بشرية

الجمعة / 15 / 08 / 2025
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية
بريطانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل
2025-08-14
ألمانيا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل وتشيد بتعاون الحكومة السورية
2025-08-14
إدارة الهجرة التّركية: 411 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ كانون الأول الماضي
2025-08-14
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: أحداث الساحل شهدت انتهاكات والحكومة مدعوة لمواصلة محاسبة الجناة
2025-08-14
الدفاع التركية تجدد دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها
2025-08-14
باراك: تقرير لجنة التحقيق الدّولية بشأن سوريا إنجازٌ ملموس وقابل للقياس
2025-08-14
الخارجية تشكر لجنة التحقيق الدولية على تقريرها حول أحداث الساحل وتؤكد انسجامه مع تقرير اللجنة الوطنية
2025-08-14
اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: لم نُصدر أي تصريحات رسمية لأي جهة داخلية أو خارجية
2025-08-14
خلال احتفالها بالذكرى الـ 78 للاستقلال بدمشق… باكستان تجدد دعمها لسوريا
2025-08-14
جهود حثيثة لفرق الإطفاء والأهالي لإخماد حريق في سهل الغاب
2025-08-14
جاهزية طبية عالية في حماة لمواجهة حرائق الغاب ومعالجة 32 إصابة
2025-08-14
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة حرائق الغابات في أرياف حماة واللاذقية وطرطوس
2025-08-14
انفجار مبنى في إدلب يخلف أربع ضحايا بينهم طفلان وخمسة مصابين
2025-08-14
سياح من أوروبا وآسيا وأمريكا يزورون بصرى الشام ويشيدون بعراقتها التاريخية
2025-08-14
نيوزيلندا تتغلب على لبنان وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة
2025-08-14
يوفنتوس الإيطالي يخسر جهود لاعبه ميريتي في بداية الموسم
2025-08-14
برشلونة يفتتح موسمه الجديد بلقاء ريال مايوركا
2025-08-14
النواعير يتوج بلقب بطولة التحرير الأولى بكرة اليد لتحت الـ 17 سنة
2025-08-14
باريس سان جيرمان يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي
2025-08-13
النواعير والشعلة يتأهلان لنهائي بطولة التحرير الأولى لكرة اليد لتحت الـ 17 سنة- فيديو
2025-08-13
منتخبا إيران وأستراليا يبلغان نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة
2025-08-13
مباحثات سورية أردنية حول تطوير المنطقة الحرة المشتركة
2025-08-14
المركزي ينفي تقييد الدفع بفئات نقدية محددة ويؤكد قانونية تداول كل فئات العملة السورية
2025-08-14
مجلس المصدّرين الأتراك: إرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات مع سوريا
2025-08-14
وزارة الاقتصاد والصناعة تمنع استيراد 15 مادةً من الخضار والفواكه
2025-08-14
شركة سعودية تبدأ تنفيذ مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل معمل إسمنت عدرا بريف دمشق
2025-08-14
قطر تحتل المرتبة 12 عالمياً على مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024
2025-08-14
بازار وفاق في طرطوس القديمة يجمع 55 حرفياً لإحياء التراث السوري والتسويق المباشر
2025-08-14
اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء: لم نُصدر أي تصريحات رسمية لأي جهة داخلية أو خارجية
خلال احتفالها بالذكرى الـ 78 للاستقلال بدمشق… باكستان تجدد دعمها لسوريا
اندلاع حرائق جديدة بريف اللاذقية والدفاع المدني يواجه تحديات للسيطرة عليها
الخارجية تشكر لجنة التحقيق الدولية على تقريرها حول أحداث الساحل وتؤكد انسجامه مع تقرير اللجنة الوطنية
الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية مع وفد من فعاليات محافظة إدلب: إدلب ركيزة وطنية وإستراتيجية في مشروع بناء الدولة
سوريا تفتح أبوابها للعالم… معرض دمشق الدولي يستعد للعودة بعد سنوات من الغياب
التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف بسبب مشاركاتهم الثورية
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري
الشيباني: نمد يدنا لكل شراكة تحترم أمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها.. فيدان: ندعم سوريا الجديدة في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية
وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات يلتقون وزير الخارجية التركي في أنقرة
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تعرضت آلية عسكرية للجيش العربي السوري أمس لهجوم من قبل مجموعات من فلول النظام البائد في ريف اللاذقية، دون وقوع أي خسائر بشرية
2025-08-15
2025-08-15
hadeil
سابق
فرق الدفاع المدني تواصل عملها لإخماد الحرائق في كسب بريف اللاذقية
التالي
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: خلال الثلاثة أيام الماضية، تصاعدت هجمات فلول النظام البائد مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: تستمر وزارة الدفاع في حماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي، ونحذر فلول النظام البائد من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، ونؤكد أننا لن نتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين
