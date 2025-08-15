انطلاق موقع “كنوز سوريا” لتخليد التراث وحمايته من الاندثار

حلب-سانا

أُطلِقَ مساء اليوم في دار رجب باشا بالمدينة القديمة موقع “كنوز سوريا” الإلكتروني بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب والغرفة الفتية الدولية بحلب JCI ومشروع “باي ديفولت”، كمبادرة وطنية توثيقية طموحة تهدف إلى إنقاذ الإرث الحضاري السوري المهدد وحفظه في ذاكرة رقمية.

وجاء الإطلاق تتويجاً لجهود حثيثة لمواجهة التحديات التي تعرّض لها التراث المادي، بما في ذلك التدمير الجزئي أو الكلي لمواقع تاريخية ثمينة تجسّد هوية الشعب السوري.

شهد الحفل ندوة حوارية بعنوان: “حين يكتب السوريون ذاكرتهم”، بمشاركة نخبة من الخبراء ضمّت مدير الثقافة أحمد العبسي، المدير العام لشركة “رحى للمدن القديمة” أحمد الغريب، الناشط الثقافي وصانع الأفلام أنطوان مقديس، خبير التوثيق البصري أندرية يعقوبيان، وعضو فريق “مبادرون”شيرين قلاش.

وتخلل الحفل مناقشة أهمية المنصة في إحياء التراث ومراقبة مشاريع الترميم، وخاصة للمواقع المتضررة من الزلزال حيث أوضحت في هذا السياق، مديرة المشروع لجين أحمد في تصريح لمراسلة سانا، أن “كنوز سوريا” يهدف إلى توثيق وحفظ المواقع الأثرية عبر منصة رقمية ثنائية اللغة، ورفع الوعي المجتمعي، وإلهام الأجيال القادمة.

وأشارت أحمد إلى تحقيق هذا الإنجاز بفضل جهود أكثر من ١٠٠ متطوع.

من جانبه، بيّن أحمد العبسي مدير الثقافة أن فكرة المنصة انطلقت من حلب لتمتد إلى جميع المحافظات، وستكون مفتوحة لكل المهتمين بالتراث السوري، معرباً عن حرص المديرية على الشراكة الفاعلة في هذا المشروع الوطني.