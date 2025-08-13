افتتاح المعرض التشكيلي الـ 15 للفنان إبراهيم سلامة في حمص

حمص-سانا

افتتح في صالة فرع حمص لاتحاد الفنانين التشكيليين اليوم المعرض الفردي الخامس عشر للفنان التشكيلي وابن المدينة إبراهيم سلامة بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين.

يضم المعرض 32 لوحة تعكس تجربة الفنان الممتدة لـ 40 عاماً، وتجمع بين الأسلوب التجريدي وبعض اللوحات الانطباعية، مقدماً خلاصة فترة زمنية غنية بالخيال والتفكير في أحوال الناس، من المدرسة التجريدية والتعبيرية.

وقال سلامة في تصريح لمراسلة سانا: أهتم بأحوال الناس وأعبر عنها في لوحاتي، من الهجرة إلى الألم، ومن الغربة إلى الفرح، وفي إحدى لوحاتي رسمت زهرة تنبثق من تحت الركام، عسى أن تنهض مدينتي حمص مثلها.

الفنانة التشكيلية سميرة مدور بينت أن سلامة يستخدم السكين في الرسم، ما يمنح لوحاته ثراءً لونياً ومعنوياً، ويتيح للمشاهد استقراء أفكار متعددة في كل عمل.

أما التشكيلية رنا غميض فتحدثت عن الجهد الكبير الذي يبذله الفنان في إعداد معرضه، معتبرة أن العمل الفني هو ثمرة وقت طويل من التخطيط والتنفيذ.

بدوره قال الفنان محمد طيب حمام: إن المعرض يمثل تجربة ناضجة لفنان يمتلك خبرة طويلة، حيث يرسم لوحاته بأسلوب تجريدي ممزوجٍ بلمسات انطباعية، ليعبر عن قضايا إنسانية قريبة من وجدان الجمهور.

ويشكل المعرض فرصة لعشاق الفن لاكتشاف رؤية فنية تتناول الإنسان بآلامه وأفراحه، وتحمل رسائل أمل وسط الركام.