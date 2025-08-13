قطر: “رؤية إسرائيل الكبرى” امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة

الدوحة-سانا

أدانت قطر اليوم تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، وعدتها امتداداً لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات، والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية العبثية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة للمزيد من العنف والفوضى.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة، وتوطيد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وكان نتنياهو أعرب في مقابلة تلفزيونية نشرت تفاصيلها أمس عن ارتباطه العميق بما وصفه بـ “رؤية إسرائيل الكبرى” موضحاً أنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية تمتد عبر أجيال من اليهود تحلم بالعودة إلى إسرائيل الكبرى” والتي تشمل بحسب زعمه “الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر”.

وأثارت تصريحات نتنياهو جدلاً واسعاً وانتقادات عربية ودولية لأنها تعكس بشكل مباشر وواضح طموحات توسعية إسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.