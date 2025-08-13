وزير الزراعة يبحث مع الجالية السورية في اليابان تطوير التعاون الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر مع وفد من أبناء الجالية السورية في اليابان برئاسة الدكتور أحمد المنصور، سبل تفعيل وتعزيز العلاقات السورية-اليابانية وتطوير التعاون في المجال الزراعي.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة أمس، أكد الوزير بدر أهمية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الزراعية المتقدمة في اليابان، ولاسيما في مجالات تحسين البنى التحتية وتنظيم العمل الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أشار الدكتور المنصور إلى رغبة الجانب الياباني في تعزيز التعاون مع سوريا في القطاع الزراعي، واستعداده لتقديم الدعم اللازم للمشاريع الزراعية وتطوير آليات تنظيم القطاع بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الزراعة للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الزراعي نتيجة تغيرات المناخ والحرائق التي طالت مساحات زراعية وحراجية واسعة مؤخراً، إضافة إلى الإهمال الذي تعرض له القطاع لأكثر من عقد بسبب سياسية النظام البائد.

وشهدت العلاقات السورية اليابانية تطوراً بعد تحرير سوريا، ففي الـ 30 من أيار الماضي أعلنت الحكومة اليابانية رفع جزء من الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا شملت إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.