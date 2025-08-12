اتحاد النقل الجوي الدولي: الولايات المتحدة أكبر سوق للطيران في العالم وآسيا تضم أكثر المسارات ازدحاماً

مونتريال-سانا

أظهر تقرير إحصائي صادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، أن الولايات المتحدة تصدرت أسواق الطيران العالمية عام 2024، مسجلة 876 مليون مسافر، معظمهم على رحلات داخلية، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد المسافرين في الهند، خامس أكبر سوق للطيران في العالم.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن التقرير، أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بـ 741 مليون مسافر، بزيادة 18.7 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما حلت المملكة المتحدة ثالثة بـ 261 مليون مسافر عبر رحلات جوية فوق اليابسة والبحر، تلتها إسبانيا بـ 241 مليون مسافر.

وفيما يتعلق بأكثر المسارات الجوية ازدحاماً، أوضح التقرير أن 9 من أصل 10 تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتصدرها مسار داخلي في كوريا الجنوبية بين مدينة “جيجو” السياحية والعاصمة سيئول، والذي استخدمه أكثر من 13 مليون مسافر العام الماضي.

وفي أمريكا الشمالية، كان المسار الأكثر ازدحاماً بين مطار “جون إف كيندي” في نيويورك ومطار “لوس أنجلوس الدولي” بـ2.2 مليون مسافر، بينما تصدرت الرحلة بين “برشلونة” و”بالما دي مايوركا” قائمة المسارات الأوروبية الأكثر شعبية بمليوني مسافر.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد تصدرت الرحلة الداخلية بين العاصمة الكولومبية “بوغوتا” ومدينة “ميديلين” قائمة المسارات الأكثر ازدحاماً بـ3.8 ملايين مسافر، في حين احتلت الرحلة بين “كيب تاون” و”جوهانسبرغ” في جنوب إفريقيا الصدارة على مستوى القارة بـ 3.3 ملايين مسافر.

ويُعد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، الذي تأسس عام 1945 ومقره في مونتريال بكندا، منظمة عالمية تضم أكثر من 300 شركة طيران، تمثل نحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية، ويعمل الاتحاد على وضع المعايير الفنية والتشغيلية لقطاع الطيران، وجمع وتحليل البيانات الإحصائية، إلى جانب دعم التعاون بين شركات الطيران وتحسين سلامة وكفاءة وأمن النقل الجوي.