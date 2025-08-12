اجتماع في الصحة يبحث حل صعوبات العمل في عدد من المحافظات السورية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب مع مديري الصحة في محافظات حلب ودرعا ودير الزور الصعوبات التي تواجه عملهم، وسبل التعاون والتنسيق لتجاوزها.

واستعرض مديرو الصحة خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجههم أثناء عملهم، وعلى رأسها نقص التجهيزات الطبية، والنقص الحاد في بعض الاختصاصات، وضرورة العمل لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة المعلومات، وتنمية الكوادر البشرية، إضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة العدوى، وتجديد عقود خدمات النظافة.

وأكد الدكتور الخطيب أن الوزارة تسعى لتخصيص الموارد الضرورية لتطوير عمل المنشآت الصحية وصيانتها وتأهيل الأجهزة وتأمين المواد الطبية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشدداً على أهمية الاعتماد على إحصائيات دقيقة لدعم عملية صنع القرار الصحي.

حضر الاجتماع مدير المنشآت الصحية بالوزارة الدكتور بشار الكناني، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.