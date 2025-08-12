التربية السورية: تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية والتعليم السورية من مديرياتها في المحافظات تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة، الراغبين بالتسجيل فيها، وفق تعليمات القيد والقبول الصادرة لمرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تنفيذ الخطة الاستيعابية للطلاب، وتطبيقاً لإلزامية التعليم، مشيرة إلى بعض الشكاوى التي وردت إليها من أولياء الأمور بهذا الخصوص، جراء رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ في مدارسهم دون وجود أي مبرر قانوني.

ودعت الوزارة مديرياتها إلى متابعة الموضوع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتأمين حق الطالب في التسجيل بأقرب مدرسة إلى مكان سكنه.

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسي القادم 2025-2026 صباح يوم الأحد الواقع في الـ 21 من أيلول عام 2025 في جميع المدارس الرسمية والخاصة، وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها.