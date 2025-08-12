محافظ اللاذقية يبحث تطوير الخدمات وتحسين الاستجابة للشكاوى

اللاذقية-سانا

بحث محافظ اللاذقية، محمد عثمان، خلال اجتماع دوري مع مديري المؤسسات والمديريات الخدمية ومديري المناطق، آليات تطوير الواقع الخدمي في المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة المشكلات والشكاوى المطروحة من المواطنين.

وأكد المحافظ في تصريح عقب الاجتماع أهمية تكثيف الجهود الحكومية لتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بأقصى طاقتها رغم التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات والبنية التحتية المتقادمة، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين.

من جهته، أوضح عبد القادر اليوسف، مسؤول وكالات اتصالات الساحل، أن الاجتماع تناول مراجعة الخطط السابقة وآليات تنفيذها، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المديريات المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة، ولفت إلى أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص محافظة اللاذقية على تحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تفعيل التواصل بين المؤسسات المعنية وتبني حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن الإمكانيات المتاحة.