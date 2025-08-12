اجتماع سوري–عراقي في بغداد لبحث تطوير التعاون في قطاع الطاقة

بغداد-سانا

عقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومعاونه لشؤون النفط المهندس غياث دياب، اليوم، اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني السواد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

واستعرض الوزير البشير واقع قطاع الطاقة في سوريا، موضحاً أن سوريا تستورد نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً إلى جانب الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.

وأكد البشير أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن خط نقل النفط القديم بين كركوك وميناء بانياس انتهى عمره الافتراضي ويحتاج إلى تقييم شامل.

من جانبه، أعرب وزير النفط العراقي عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل خط النفط السوري–العراقي، واقترح الاستعانة بجهة مختصة لتقييم الوضع الحالي، بما في ذلك إمكانية إعادة تأهيل الخط القديم أو إنشاء خط جديد، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات النفط العراقي، ما يجعل البحث عن منافذ بديلة أمراً ضرورياً.

بدوره، أوضح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط المهندس غياث دياب أن محطات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحديث الخطوط والخزانات والمضخات، إضافة إلى البنية الكهربائية والأعمال المدنية، مبيناً أن إعادة تأهيل الخط القديم إلى جانب إنشاء خط جديد ستحقق جدوى اقتصادية أكبر.

كما بحث الاجتماع مشروع مد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع لبنان.

واتفق الجانبان على تكليف فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي، وتشكيل لجنة رئيسية لإدارة التنسيق المباشر لمشروعات التعاون، على أن يشرف المهندس دياب على متابعة هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في استقرار المنطقة.

ووصل وزير الطاقة المهندس محمد البشير والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط، ومناقشة سبل إعادة تأهيل وصيانة خط كركوك – بانياس.