وزارة الثقافة تنفي إيقاف عروض مسرحية الأخوين ملص وتؤكد استمرارها

دمشق-سانا

نفت وزارة الثقافة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول إيقاف عرض مسرحية للأخوين ملص على خلفية منشور سياسي منسوب إليهما.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الوزارة لم تصدر أي قرار أو توجيه بوقف العروض المسرحية المتعلقة بالأخوين ملص، مؤكداً استمرار هذه العروض دون انقطاع.

وبيّنت أن ما جرى كان سوء تفاهم داخلياً بين أحد موظفي الوزارة وفريق العمل، ولا يعكس سياسة الوزارة أو توجهاتها، مشددة على أنها ترفض أي مساس بحرية التعبير، ولا تقوم بدعم أو إيقاف أي مشروع فني استناداً إلى الآراء السياسية.

وأكدت وزارة الثقافة، أنها تعمل ضمن خططها وبرامجها، على ترسيخ ثقافة حرية الإبداع والتعبير، ودعم المشاريع الفنية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي السوري، انطلاقاً من رؤيتها بأن الفنون بجميع أشكالها هي مساحة للحوار وبناء الوعي.