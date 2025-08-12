مسرحية أهدي سلامي ضمن فعالية حمص تاريخ يروى وثقافة تبنى

حمص-سانا

ضمن فعالية (حمص… تاريخ يروى…. وثقافة تبنى)، التي افتتحتها وزارة الثقافة في حمص اليوم، أقيم عرض مسرحي بعنوان أهدي سلامي، إعداد وإخراج سامر إبراهيم أبو ليلى.

والعرض الذي قدمته فرقة فضاء حمص الثقافي على مسرح قصر الثقافة، مأخوذ من قصص فلسطينية للكاتب “غسان كنفاني”، حيث استمد أحداثه من أربع قصص: “الرجل الذي لم يمت” و”منتصف أيار” و”شيء لا يذهب” و”قصة العروس”، عبر توليفة قصصية ولمسات إخراجية جمعت أبطال القصص ضمن قصة واحدة.

وبيّن إبراهيم أن العرض صرخة في وجه الظلم، واستنكار لما تتعرض له فلسطين منذ عام 1948، وخاصة بعد عملية طوفان الأقصى.

وذكر معاون مدير ثقافة حمص محمد سعيد الجبولي، أن العرض شكل تحية فنية وإنسانية لقيم الحرية والمقاومة، لافتاً إلى التفاعل الكبير الذي لاقاه العرض من قبل الجمهور.

حضر العرض مدير الشؤون السياسية في المحافظة عبيدة أرناؤوط، ومسؤول العلاقات العامة في الشؤون السياسية جمعان علي العمير، ومدير مكتب التنمية المجتمعية في مديرية الشؤون السياسية حسن المحمد.