إضاءة على أحدث إصدارات دور النشر السورية

دمشق-سانا

تستمر دور النشر السورية في إثراء المشهد الثقافي بإصدارات جديدة ومتنوعة، نستعرض في هذا التقرير أبرز الإصدارات الحديثة التي أطلقتها دور النشر، ونقدم لمحة عن مضامينها.

1- القراءات القرآنية.. نشأتها ومدارسها

المؤلف: أحمد راتب النفاخ

الموضوع: القراءات

الناشر: دار الغوثاني للدراسات القرآنية

تاريخ النشر: 2025

يتناول الكتاب للعلامة الراحل أحمد راتب النفاخ، العلاقة العميقة بين القراءات القرآنية والأحرف السبعة، ونشأة المدارس الكبرى في الأمصار الإسلامية، وتأثير ذلك على رسم المصحف وعلاقته باللغة العربية وعلومها، كما يتميز الكتاب بعرض تأصيلي لمسألة الأحرف السبعة والقراءات.

2 ـ الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة مرآة أصحاب الهمم

المؤلف: هلال بن محمد بن راشد العزيزي

الناشر: دار كنعان

تاريخ النشر: 2025

يسلط الضوء على طريقة تناول وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لقضايا أصحاب الهمم، ومدى رضاهم عن هذا التناول، إضافة إلى رؤيتهم لدور الصحافة في تشكيل صورتهم أمام المجتمع.

3- حساب اللغات

المؤلف: جاك ديريدا

الترجمة: د. منذر عياشي

المراجعة: د. مصطفى العارف

الناشر: دار نينوى

تاريخ النشر: 2025

يتناول الكتاب للفيلسوف الفرنسي الشهير جاك دريدا مفهوم الثنائية في الفكر واللغة، ويقدم رؤية فلسفية معقدة حول استقلالية المفاهيم المتقابلة، وتأثيراتها في الفهم البشري والعالم الطبيعي.

4 ـ الهوية والذات: مقاربات نظرية

المؤلف: جاد الكريم الجباعي

الناشر: دار ميسلون

تاريخ النشر: 2025

يعالج الكتاب قضايا الهوية والذات من منظور فلسفي واجتماعي، ويربط بين الحب كقيمة إنسانية والعمل والإنتاج كأركان للوجود والحقيقة، مقدمًا رؤية شاملة لفهم الذات في السياق الاجتماعي.

5 ـ فقه الغربة: أحكام، معاناة، وحلول

المؤلف: د. كيندة التركاوي

الناشر: دار الرؤية الجديدة

تاريخ النشر: 2025

يناقش الكتاب الفرق بين الغربة والاغتراب، ويستعرض آثارها النفسية والاجتماعية، كما يعرض مشكلات المغتربين والحلول المقترحة، مستنداً إلى نظريات تفسيرية معاصرة، ودراسة للأحكام الشرعية المتعلقة بالمسلمين الذين يعيشون في بلاد الغربة، مع التركيز على المعاناة التي يواجهونها والحلول المقترحة.