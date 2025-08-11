الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 11 من آب 2025

دمشق:

1 – فعالية “أثر” وتتضمن فقرة شعرية، مناظرة أدبية، عزفاً وغناء، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض أفلام “يوم الجمعة العجيبة، الأربعة المذهلون – الخطوات الصعبة، إعادتها، الشاطر، ريتسارت”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10,15 مساءً.

حمص:

1 – افتتاح فعالية “تاريخ يروى وثقافة تبنى”، وتتضمن فقرات شعرية وفنية وإنشادية وتشكيلية ومسرحية، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 12ظهراً.

2 – افتتاح البازار الخيري “المحبة 2” في صالة كلوفر مول بحي الإنشاءات، الساعة الـ 12 ظهراً.

حماة:

1 – افتتاح معرض الفنان مصطفى الراشد نجيبة، في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بساحة العاصي، الساعة الـ 1 ظهراً.

اللاذقية:

1 – ظهرية شعرية في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “أدوات الناقد في دراسة وتحليل النص الأدبي المنهج التكاملي أنموذجاً” للدكتور أحمد عبد القادر عقيلي، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض فيلمي “من داخل الصندوق، والفتال في الداخل” إخراج يزن النكدلي، يليه حوار مع صنّاع الفيلمين في دار رجب باشا، الساعة الـ 7 مساء.