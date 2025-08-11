زراعة حماة تدعو مربي الثروة الحيوانية لاتخاذ إجراءات لحماية قطعانهم خلال موجة الحر

حماة-سانا

دعت مديرية زراعة حماة مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة للالتزام بعدد من الإجراءات للحفاظ على سلامة قطعانهم، وضمان استمرار الإنتاج في ظل موجة الحرّ الشديدة التي تشهدها البلاد.

وبين معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور محمد نور هدلة في تصريح لمراسل سانا، أنه يتوجب على المربين تأمين مظلات أو أماكن مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة، وخاصة في أوقات الذروة، وتوفير مياه شرب نظيفة وباردة بشكل متكرر على مدار اليوم، مع التأكد من امتلاء المشارب باستمرار، وتجنب إرهاق الحيوانات أو نقلها لمسافات طويلة خلال ساعات الحرارة المرتفعة.

ولفت هدلة، إلى ضرورة تقديم الأعلاف في الصباح الباكر أو المساء وتجنب التغذية في ساعات الظهيرة الحارة، وتحسين التهوية داخل الحظائر ورشها بالمياه أو استخدام وسائل تبريد مناسبة عند الضرورة لتخفيض درجة الحرارة، إضافة إلى مراقبة الحالة الصحية للحيوانات باستمرار والتوجه للوحدات البيطرية فور ظهور أي علامات غير طبيعية.

وأكد هدلة أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في الحد من آثار موجات الحر، والحفاظ على الإنتاج الحيواني، داعياً المربين إلى التعاون مع الكوادر البيطرية والإرشادية في مختلف المناطق.