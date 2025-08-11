الصين تفعل المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات جنوب غرب البلاد

بكين-سانا

أطلق المقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين استجابة طارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة “شينخوا” اليوم أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب توقعات سلطات الأرصاد الجوية بهطول أمطار معتدلة إلى غزيرة، إلى جانب تعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة إلى شديدة للغاية، عبر حوض سيتشوان حتى غدٍ الثلاثاء.

وكانت الصين جددت أمس إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، بما في ذلك أجزاء من جيانغسو وشانغهاي وآنهوي وخنان وهوبي وهونان وقويتشو ويوننان وسيتشوان وتشونغتشينغ وشنشي ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ.

ولدى الصين نظام إنذار من الطقس السيئ، مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أعلى درجة من الإنذار يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق، ويتألف نظام الاستجابة للطوارئ من 4 مستويات، ويمثل المستوى الأول الاستجابة الأقوى.