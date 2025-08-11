محاضرة نقدية حول الشعر الحديث في حلب

حلب-سانا

شهدت دار الكتب الوطنية مساء اليوم، محاضرة بعنوان “الشعر الحديث بين فضاء الخلق وإبداع التلقي”، قدَّمها الدكتور منذر عياشي تحت رعاية مديرية الثقافة في حلب، وبالتعاون بين منتدى رياض نداف الثقافي وفرع حلب لاتحاد الكتاب العرب.

وتطرقت المحاضرة إلى الشعر الحديث، ما له وما عليه، وكيف بالإمكان الإبحار في فضاءات الإبداع، وكيف نؤثر على المتلقي بطريقة أدبية.

وقال مدير الثقافة في حلب أحمد العبسي في تصريح لمراسلة سانا: إن المحاضرة “حملت طابعاً أدبياً تجاوز حدود الأدب ليصل إلى آفاق الإبداع”، مؤكداً على المكانة المرموقة للدكتور عياشي، كونه من أعلام النقد السوري والحلبي على وجه الخصوص، بظل إسهاماته البارزة في مجال النقد الأدبي.

ولفت العبسي، إلى البُعد الفكري للدكتور عياشي، ذاكراً أنه عُرف بدفاعه عن الثورة منذ أيامها الأولى، ما جعله أحد أبرز الأصوات الداعمة للإبداع والحرية، وقال: “إن هذه المحاضرة تشكل إضافة مهمة في المسيرة النقدية السورية، ولها دور في إثراء المشهد الثقافي المحلي في حلب”.

ومن جانب الحضور، عبَّرت كارول كاركوش عن تقديرها لمثل هذه الفعاليات، قائلة: “هذه الندوات تساهم بشكل فعّال في تعزيز الثقافة المجتمعية، وتنمية وعي الأجيال القادمة”، وأضافت كاركوش: إنها تشجِّع الشباب على تبني الفكر النقدي البنّاء والاهتمام بالكتاب والشعر والأدب كمسارات أساسية للنهوض الثقافي.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود المستمرة لمديرية الثقافة بحلب والجهات الثقافية الشريكة؛ لدعم الحراك الفكري والأدبي في المدينة، وتوفير منصات للحوار والنقاش حول القضايا الإبداعية والنقدية المعاصرة، مع التركيز على دور الشعر الحديث وآليات تلقيّه.