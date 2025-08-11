مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية ينبض من جديد بالإبداع

اللاذقية-سانا

بعد سبعة أشهر من التوقف، عاد مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية ليشكّل منارة فنية تحتضن المواهب وتنبض بالإبداع، من خلال برامج تعليمية متنوعة في الرسم، والنحت، وتصميم الأزياء، والخط العربي، مستهدفاً فئات عمرية مختلفة من الأطفال إلى المحترفين.

وأوضحت مديرة المعهد إلهام نعسان آغا في تصريح لمراسلة سانا، أنه يركز على تنمية المواهب بغض النظر عن التحصيل العلمي، مشيرة إلى التحديات التي واجهتهم خلال فترة التوقف، وسعيهم الحثيث لإعادة الطلاب واستئناف النشاطات، وأضافت: “نقدم نادياً صيفياً للأطفال والناشئين، ونعمل على تطوير المناهج لتشمل تقنيات حديثة”.

بدوره قال مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم: إن المركز لطالما كان حاضناً للمواهب الشابة، ويقدّم دورات بأسعار رمزية كل ستة أشهر، ضمن دعم وزارة الثقافة للفن التشكيلي، وبعد سنتين من الانتساب، يحصل الطالب على شهادة مصدّقة من الوزارة، تفتح له أبواب كلية الفنون الجميلة واتحاد الفنانين التشكيليين.

وأشار صارم إلى وجود خطط تطوير مستمرة، تشمل إقامة معارض دورية لعرض أعمال الطلاب، وتقديم فرص حقيقية لهم للانخراط في المشهد الفني المحلي.

عزة عبيدي، وهي خريجة كلية الفنون الجميلة، وجدت في المركز مساحة لتوسيع آفاقها الفنية، فقالت: “كادر المركز رائع، وهو لا يضع حدوداً للإبداع، وحتى قسم النحت يمنحنا دفعة قوية للتجريب والتطور”.

وعبرت الطالبة جويل، المنتسبة حديثاً إلى معهد الفنون، عن شغفها بالرسم قائلة: “أحب الرسم جداً، وسمعت أن الكادر ممتاز، أشعر أنني أتطور منذ انتسابي، وهذا يمنحني دافعاً كبيراً للاستمرار”.